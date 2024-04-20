«Потери в войне за души»: названо число погибших в зоне СВО священников Митрополит Кирилл: шесть священнослужителей РПЦ погибли с начала СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине героически погибли шесть священнослужителей РПЦ. По его словам, которые приводит «Коммерсант», первой жертвой Вооруженных сил Украины стал протоиерей Олег Артемов, погибший при обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области.

Церковь <...> несет потери в этой невидимой войне за души людей. Со времени начала СВО героически погибли шесть священнослужителей РПЦ. Первой жертвой на территории России стал протоиерей Олег Артемов. 64-летний старец, терский казак, он положил душу за свою паству, когда «Градами» были обстреляны белгородские села Журавлевка и Нехотеевка, — сказал митрополит Кирилл.

Среди погибших священнослужителей РПЦ также протоиерей Михаил Васильев и духовник 76-й Псковской дивизии ВДВ иерей Александр Цыганов, попавшие под удар американских HIMARS. Кроме этого, под Артемовском во время спасения раненых российских военных погиб иеромонах Дамаскин (Волин). При исполнении пастырского долга также получили смертельные ранения казанский священник Анатолий Григорьев и казачий духовник из Курганской митрополии протоиерей Евфимий Козловцев.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил молитвенную практику участников спецоперации, особенно тех, кто молится перед боем. Он подчеркнул, что молитва военных — это «крик души», способный творить чудеса. По его словам, беседа бойцов с Богом творит чудеса.