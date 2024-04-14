Патриарх Кирилл заявил об особенной силе молитвы участников СВО

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил молитвенную практику участников спецоперации, особенно тех, кто молится перед боем. По его словам, которые приводит ТАСС, молитва военнослужащих — это «крик души», способный творить чудеса.

Мне сейчас приходится часто общаться с нашими воинами там, на передовой, как они молятся, особенно перед тем, как идти в атаку, так мы с вами не молимся, — сказал патриарх.

По словам священника, молитва для бойцов — это не просто заученный текст, а «крик души о помощи, о том жить или не жить, вернуться здоровым или инвалидом». Он подчеркнул, что беседа участников СВО с Богом творит чудеса.

Приводя пример сильной молитвы, предстоятель Русской православной церкви упомянул о мучениках и исповедниках первых веков христианства, которых терзали дикие звери на аренах римского цирка. Патриарх отметил, что все их страдания были побеждены той внутренней силой, которую они испытывали от реального соприкосновения с Богом и от чувства сопричастности Бога к их жизни.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что представители раскольнической Православной церкви Украины являются компанией «ряженых» священников, которые святотатствуют и отказываются от любых таинств. За это они будут наказаны Богом, добавил он.