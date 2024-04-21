Атака ВСУ на Крым 21 апреля: жертвы, корабли, состояние Крымского моста

Фото: МО Украины

Утром 21 апреля ВСУ нанесли удар по Севастополю с использованием противокорабельной ракеты. Куда пришелся удар, удалось ли его отбить, как в атаке участвовали США?

Как атаковали Крым утром 21 апреля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 10 утра сообщил, что город подвергся ракетной атаке. Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщил губернатор.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», не называя своих источников, сообщил, что целью стало спасательное судно ВМФ РФ «Коммуна» в Сухарной бухте. Катамаран «Коммуна» был спущен на воду в 1913 году, его называют старейшим в мире судном, которое фактически находится на вооружении и выполняет боевые задачи в составе Черноморского флота. Судно особой конструкции предназначено для подъема затонувших подводных лодок и самолетов, после модернизации снабжено спасательным глубоководным аппаратом АС-28.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости Судно ВМФ РФ «Коммуна»

Telegram-канал «Треугольник ЛНР» сообщил, что корабли в Севастопольской бухте не пострадали. Подробности не озвучиваются.

«Севастополь. Из того, что можно озвучить: куда целился противник, не попало; все последствия устранены; по визуальной фиксации это была [ракета] „Нептун“ или Harpoon. 1 ракета. Погибших нет. Уже однозначно», — сообщил канал.

Как последствия удара в Севастополе попали на видео

Практически сразу после удара видео с его последствиями распространилось в соцсетях. Его снял тот, кто находился в порту в непосредственной близости от места удара. В кадре видно дым и небольшие языки пламени, но неясно, что горит. Мужчина рассказывает, что «сегодня его второй день рождения».

Telegram-канал «Треугольник ЛНР» вновь напомнил россиянам, что нельзя выкладывать в открытый доступ видео и фото с результатами атак ракет и беспилотников ВСУ: они помогают противнику корректировать удары, выяснять их последствия и активно используются в пропагандистских целях.

«За очередным опЫратором уже выехали. Ждем реальных посадок и сроков! Их жалкое нытье „простите, больше так не буду“ никому не нужно! Величина мозга у оператора меньше, чем у улитки: снять обзорно свое место; снять рожу товарища; снять устранение последствий сбивания с привязкой к местности и своей геолокацией; выложить в соцсети врага», — возмущается «Треугольник ЛНР».

Как в атаке на Крым участвовали США

Непосредственно во время атаки на Севастополь ситуацию отслеживали два самолета-разведчика НАТО.

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis во время утренней атаки на Крым курсировал вдоль границ Молдавии и Украины над территорией Румынии.

Другой американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon курсировал вдоль границы с заходом в территориальные воды Румынии.

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