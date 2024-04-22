«Если скажут „на Киев“ — я пойду»: боец ВСУ сделал неожиданное признание Украинский военный признался, что готов идти на Киев

Фото: МО Украины

Украинский военный, находящийся на реабилитации в Одессе, признался корреспонденту издания «Думская», что устал от конфликта с Россией. Мужчина не постеснялся сказать на камеру, что готов идти на Киев. Он также призвал Верховную раду Украины, принявшую закон об ужесточении мобилизации, задуматься о своих действиях и осознать, что «рано или поздно ей конец придет».

Верховная Рада делает, что хочет, а люди все едят. <...> Все, что ни сделают, все стерпят. Надо, чтобы у людей что-то [в сознании] изменилось, чтобы Верховная Рада поняла, что рано или поздно ей конец придет. Лично мне как военнослужащему сейчас скажи: «Пошли на Киев» — я пойду. Я уже два года [служу], немного устал. У меня уже вот тут вот все. Хотя я шел добровольцем, а не по повестке. Вход был бесплатный, а выхода нет, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране 16 апреля. Основная часть норм вступает в силу через месяц после его подписания — 16 мая.

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что принятие соответствующего закона было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО. Собеседник агентства пояснил, что западные союзники Украины посчитали передачу вооружения целесообразным только при наличии обученного военного персонала в стране.