На Украине призывают в ВСУ «мертвые души»: новости СВО на утро 22 апреля

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency

В Оболонском территориальном центре комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Киева признали возможность рассылки повесток умершим украинцам. Отмечается, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют персональные данные вовремя непосредственно в ТЦК.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 21 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Как на Украине призывают в ВСУ «мертвые души»

В центре добавили, что неверные данные граждан могут исходить от других государственных реестров. Поэтому ТЦК не владеют полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу.

Ответ центра связан с появившейся информацией о повестке, которая пришла на имя умершего в ноябре 2023 года 53-летнего спортивного журналиста Артема Франкова. Ему было предписано явиться в Оболонский ТЦК 20 апреля.

Что известно о разгроме опорника ВСУ у Часова Яра

Десантники из Бурятии в составе Южной группировки войск захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Они улучшили положение по переднему краю, продолжая активные боевые действия.

Где гремели взрывы на Украине

Взрывы гремели в Одесской области, сообщал украинский «24 канал». В регионе работали системы ПВО. Местные власти эту информацию не комментировали. На Украине была объявлена тревога в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

Чем грозит Украине промедление США

Вооруженные силы Украины понесут серьезные потери, если помощь США затянется, предупредил президент страны Владимир Зеленский в интервью NBC News. Отвечая на вопрос, позволит ли поддержка победить Россию, он обратил внимание на то, что солдаты должны получить оружие быстро.

Киеву требуется оружие дальнего действия, чтобы не терять людей на линии фронта, и противовоздушная оборона, уточнил президент. Он верит в способность ВСУ перехватить инициативу на поле боя.

Зеленский поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине более чем на $60 млрд. По его мнению, это даст Киеву шанс на победу.

Когда США могут передать ракеты ATACMS Украине

США могут начать отправку вооружения на Украину на следующей неделе, сообщил глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер. По его словам, поставки стартуют после того, как американский президент Джо Байден подпишет соответствующий законопроект.

Американский чиновник заявил, что администрация в последние месяцы была готова подготовить и предоставить тактические ракеты ATACMS. Он подчеркнул, что это прописано в законопроекте.

Кому «продал» украинцев Зеленский

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что продолжение конфликта с Россией является хорошим решением, идут вразрез с настроениями «украинских мужиков», которые играют с военкомами «в кошки-мышки», указал военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, украинский лидер «продал» своих граждан за доллары «американскому молоху».

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Чем завершится СВО по мнению Асада

Спецоперация на Украине исправит ход истории и завершится победой РФ, выразил мнение президент Сирии Башар Асад. Москва мешает Западу вмешиваться во внутренние дела других государств, и не важно, где происходит борьба с мировым террором — на Украине или на сирийской территории, подчеркнул он.

Политик добавил, что благодаря России укрепляется мировая стабильность. Он считает, что РФ является пострадавшей от действий Штатов, которые «стравливают малые народы», исторически проживающие вместе.

Будет ли «последний удар» России по Украине

Россия имеет все ресурсы, чтобы нанести по Украине «последний удар», пишет Global Times. Отмечается, что на это может потребоваться продолжительное время, но после действий РФ Киев ждет поражение.

В случае «последнего удара» России по Украине политический истеблишмент стран Европы и США, где предстоят выборы, может потерять доверие своих избирателей. Поэтому Западу стоит настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта в регионе, считает автор статьи.

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