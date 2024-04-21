В Китае предупредили о «последнем ударе» России по Украине Global Times: Россия обладает всеми ресурсами для решающего удара по Украине

Россия имеет все ресурсы, чтобы нанести по Украине «последний удар», пишет Global Times. Отмечается, что на это может потребоваться продолжительное время, но Киев после действий РФ ждет поражение.

Независимо от того, займет ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара (по Украине. — NEWS.ru), — сказано в статье.

В случае «последнего удара» России по Украине политический истеблишмент стран Европы и США, где предстоят выборы, может потерять доверие своих избирателей. Поэтому Западу стоит настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта в регионе, считает автор статьи.

Если все обходные пути действительно оказываются тупиковыми, то с признанием реальности лучше поспешить, чем затягивать, — заключил он.

Предупреждение о «последнем ударе» России по Украине появилось после одобрения палатой представителей Конгресса США законопроекта о военной помощи Киеву в размере $61 млрд. Также поддержку окажут Израилю ($26,38 млрд) и Тайваню ($8,12 млрд).

Позже представитель Пентагона Патрик Райден, заявил, что США смогут передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Он допустил, что в пакет будет включено больше боеприпасов для ПВО и артиллерии.