Пентагон раскрыл сроки передачи снарядов Украине Пентагон: Украина получит боеприпасы за несколько дней

Фото: МО Украины

Представитель Пентагона генерал Патрик Райден заявил, что США смогут передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи, передает The New York Times. Он допустил, что в пакет будет включено больше боеприпасов для ПВО и артиллерии.

У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем переехать в течение нескольких дней, — сказал Райден.

Палата представителей Конгресса США ранее одобрила законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев получил $61 млрд, Тель-Авив — $26,38 млрд, а Тайбэй на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для передачи их Украине.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение Вашингтона выделить Киеву $61 млрд, заявил, что оно загонит страну в «долговую кабалу», из которой ей потом не выбраться. По его мнению, действия США лишают Украину будущего. Более того, значительная часть финансовой поддержки осваивается американской стороной, добавил спикер ГД.