Трамп пересмотрел позицию о поддержке Украины NYT: Трамп смягчил мнение о помощи Украине

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в последние дни смягчил позицию касательно финансовой помощи Украине, пишет газета The New York Times. Он пересмотрел свои взгляды на фоне одобрения законопроекта о предоставлении Вашингтоном Киеву $61 млрд.

Господин Трамп фактически смягчил свое неприятие помощи Украине в последние дни, когда блокада [законопроекта] республиканцев в палате представителей начала прорываться, — сказано в статье.

Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона и хранил молчание в день обсуждения законопроекта, 20 апреля. Отмечается, что таким образом бывший американский лидер отказался оказывать давление на республиканцев. Кроме того, он разместил в своих соцсетях сообщение, в котором заявил о важности «выживания и мощи Украины» для США и поинтересовался, почему страны Европы не предоставляют Киеву больше денег.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев получил $61 млрд, Тель-Авив — $26,38 млрд, а Тайбэй на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райден, комментируя эту новость, заявил, что США смогут передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Он допустил, что в пакет будет включено больше боеприпасов для ПВО и артиллерии.