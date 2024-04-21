Зеленский признался, чем грозит Украине промедление США Зеленский: промедление США с помощью грозит Украине потерями в боях

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины понесут серьезные потери, если помощь США затянется, предупредил президент страны Владимир Зеленский в интервью NBC News. Отвечая на вопрос, позволит ли поддержка победить Россию, он обратил внимание на то, что солдаты должны получить оружие быстро.

Все зависит от того, когда мы действительно получим оружие на местах. Если мы получим это через полгода, у нас процесс застопорится на полгода — и мы понесем потери по нескольким направлениям. Потери в людях, в технике, — сказал Зеленский.

Киеву требуется оружие дальнего действия, чтобы не терять людей на линии фронта, и противовоздушная оборона, уточнил президент. Он верит в способность ВСУ перехватить инициативу на поле боя.

Зеленский поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине более чем на $60 млрд. По его мнению, это даст Киеву шанс на победу.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Также сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе.