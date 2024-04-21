Асад предположил, как СВО повлияет на историю Асад: СВО исправит ход истории, окончившись победой России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Спецоперация на Украине исправит ход истории и завершится победой РФ, выразил мнение в интервью программе «Глобальное большинство» на Первом канале президент Сирии Башар Асад. Москва мешает Западу вмешиваться во внутренние дела других государств, и не важно, где происходит борьба с мировым террором — на Украине или на сирийской территории, подчеркнул он.

Политик добавил, что благодаря России укрепляется мировая стабильность. Он считает, что РФ является пострадавшей от действий Штатов, которые «стравливают малые народы» исторически проживающие вместе.

Я уверен, что противостояние окончится победой России, и она вновь объединит братские народы. Россия исправляет то, что наворотили другие, — заключил президент.

Частная военная компания «Украина» или «Антироссия» проработает еще немного и, несмотря на поддержку США и НАТО, ее ждет бесславный итог, отметил ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что будет прикарманено еще больше денег, будет украдено больше оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев комментировал сообщение о том, что Конгресс США проголосовал за выделение более $61 млрд на военную помощь Украине. По его мнению, сила и правда все равно за Россией, которая обязательно победит.