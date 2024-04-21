Миссия РФ в ООН предсказала бесславный итог Украины даже с помощью США Полянский: Киев прикарманит еще больше денег США из выделенной помощи

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Частная военная компания «Украина» или «Антироссия» проработает еще немного и, несмотря на поддержку США и НАТО, ее ждет бесславный итог, написал в соцсети Twitter (X) заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что будет прикарманено еще больше денег, будет украдено больше оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.

Вот что происходит, когда глава государства не заботится о собственных людях и продает свою страну. Праздновать нечего, — написал дипломат.

Полянский подчеркнул, что, несмотря на принятие нового пакета помощи, усилия США и НАТО будут тщетными. По его словам, бесславный конец Украины неизбежен.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее прокомментировал сообщение о том, что Конгресс США проголосовал за выделение более $61 млрд на военную помощь Украине. По его мнению, сила и правда все равно за Россией, которая обязательно победит.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая.

До этого сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО.