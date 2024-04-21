«Россия победит»: Медведев о выделении помощи США Украине Медведев: РФ победит, несмотря на выделение США дополнительной помощи Украине

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале прокомментировал сообщение о том, что Конгресс США проголосовал за выделение более $61 млрд на военную помощь Украине. По его мнению, сила и правда все равно за Россией, которая обязательно победит.

Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами, — написал он.

Медведев добавил, что не сомневался в решении американских сенаторов, которым выгодно разделение народов ранее единой страны и максимальное увеличение числа жертв военных действий. Зампред Совбеза пожелал США самим как можно быстрее погрузиться в новую гражданскую войну.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.

Ранее сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО.

При этом экс-президент США Дональд Трамп допустил, что безвозмездная помощь Украине закончилась. Он отметил, что Киев может получить помощь в виде займа, а не «подарка».