Воздушные шары, противокорабельные ракеты: как ВСУ атакуют РФ 21 апреля

Фото: МО Украины

Минобороны России сообщило, что 21 апреля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили несколько украинских беспилотников над Брянской и Белгородской областями. По данным ведомства, ВСУ применили БПЛА самолетного типа. Кроме того, ВСУ обстреляли районы ДНР из натовских снарядов. С помощью противокорабельной ракеты украинские войска утром в воскресенье попытались атаковать Севастополь. Экипаж одного из российских военных кораблей смог отразить атаку. Однако после этого на землю начали падать осколки сбитой ракеты. Подробности атак ВСУ на российские регионы, информация о разрушениях и пострадавших — в материале NEWS.ru.

Какую ракету ВСУ выпустили по Севастополю?

В Севастополе военные на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что от упавших осколков произошло небольшое возгорание.

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали» — написал Развожаев.

В связи с атакой Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации. Другие подробности о произошедшем пока не уточняются. В частности, неизвестно, какую именно ракету использовали при атаке. Минобороны также пока не прокомментировало эту информацию.

Что известно об обстреле Донецка из натовских орудий?

Украинские войска в воскресенье выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:40 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

До этого ВСУ выпустили шесть натовских снарядов по населённому пункту Кураховка в Петровском и Кировском районах Донецка. Калибр 155 мм применяется странами НАТО, в частности в американских гаубицах M777, немецких САУ PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR, которые поставляются ВСУ в рамках военной помощи.

Как ВСУ атаковали Брянскую область?

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«20 апреля около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении БПЛА говорил губернатор региона Александр Богомаз. Дроны были уничтожены в небе над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами области. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Что произошло в Белгородской области в ночь на 21 апреля?

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«20 апреля около 21:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: МО РФ

Что известно об атаке воздушных шаров на пути к Москве?

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило об уничтожении над Тульской и Московской областями двух украинских малоразмерных воздушных шаров (МВШ). Их атаку пресекли средства противовоздушной обороны.

«20 апреля около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух МВШ на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские МВШ уничтожены над территориями Тульской и Московской областей», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили об уничтожении средствами ПВО одной воздушной цели. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Власти Москвы и Московской области данную информацию пока не комментировали.

Это первый случай, когда Минобороны сообщает о появлении подобных шаров в столичном регионе.

Что рассказали военные об уничтожении обстреливавшей Белгород гаубицы?

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 американского производства, которая использовалась для обстрела города Белгорода, сообщил российский боец с позывным Марио.

Он отметил, что уже два года находится на поле боя. При этом он назвал упомянутую гаубицу М777 главной целью, которую им с товарищами удалось ликвидировать в ходе боевых действий.

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сказал Марио.

Боец пояснил, что после получения координат российские артиллеристы в ночное время суток выбрали огневую позицию и начали стрельбу. Солдат добавил, что украинская армия регулярно атакует мирных жителей из артиллерии, но российские войска успешно борются с этим, уничтожая орудия противника.

До этого при атаке ВСУ погибла беременная жительница Белгородской области. Украинская армия атаковала село Новая Таволжанка. Также в результате атаки пострадали три человека.

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