«Продал граждан американскому молоху»: Коц ответил на слова Зеленского Коц: принявший американскую военную помощь Зеленский продал украинцев США

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что продолжение конфликта с Россией является хорошим решением, идут вразрез с настроениями «украинских мужиков», которые играют с военкомами «в кошки-мышки», указал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его мнению, украинский лидер «продал своих граждан» США.

Украинские мужики, играющие с тэцэкашниками в кошки-мышки, могли бы возразить верховному главнокомандующему, мол, решение-то не очень. Да кто ж их спросит? Президент продал своих граждан за доллары американскому молоху. И самое поразительное — гордится этим, — написал военкор.

Ранее Зеленский, комментируя решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине, назвал его «хорошим». Он отметил, что американской армии не нужно воевать, за них «этим занимаются украинцы». Украинский лидер поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине, предположив, что это даст Киеву шанс на победу.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Также сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе.