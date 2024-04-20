«Он был настоящим воином»: что известно о гибели военкора Семена Еремина

Фото: МО Украины

19 апреля в результате атаки украинских дронов в Запорожской области погиб военкор издания «Известия» Семен Еремин. Как умер журналист, что о нем говорят коллеги, как отреагировали на гибель Еремина в ООН?

Что известно о гибели военкора Еремина

Как сообщается на сайте «Известий», 19 апреля съемочная группа Еремина работала в районе села Приютного Запорожской области на позициях батальона одной из общевойсковых армий Южного военного округа. По словам обозревателя издания Алексея Лазуренко, военкор ехал знакомиться с новым подразделением и пребывал в воодушевленном расположении духа.

«Последнее, что он написал мне днем: „Надеюсь, норм будет, выход этот“», — рассказал Лазуренко.

На обратном пути транспорт, в котором находились журналисты, атаковала группа украинских FPV-дронов. Очевидцы сообщили, что первый беспилотник не достиг цели, однако во время второго Еремин получил ранение, которое оказалось для него смертельным.

«Военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин погиб 19 апреля во время атаки украинских FPV-дронов на Запорожском направлении, куда он приехал снимать очередной репортаж. Один из лучших военкоров страны, рассказывавший зрителям о взятии Волновахи, боях за Марьинку и „Азовсталь“», — подчеркивается в Telegram-канале IZ.RU.

Как уточняется, Еремин входил в состав съемочной группы, которая одна из первых делала репортажи из Волновахи в марте 2022 года, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о работе «Ланцетов», «Солнцепеков» и расчетов FPV-дронов.

Погибшему военкору было 42 года. Дата и место прощания с журналистом будут определены позднее.

Фото: МО Украины

Как отреагировали коллеги и ООН на гибель военкора Еремина

Сотрудники «Известий» отмечают, что Еремин был талантливым, отважным корреспондентом, а также настоящим патриотом России. Кроме того, он обладал большим опытом работы в горячих точках.

«Он был самым отважным корреспондентом, которого я знал. <...> С ним было спокойно и надежно», — говорит корреспондент «Известий» Валентин Трушин.

«Он был большим патриотом, человеком, который всегда поддерживал. <...> Семен был одним из лучших. Это большая утрата для всех журналистов, которые его знали», — отмечает его коллега Ярослав Богат.

«Семен Еремин был опытным человеком. Человеком, за плечами которого донбасский конфликт 14-го года, Сирия, конфликты на границе Афганистана и вот СВО. <...> Багаж знаний, который не каждому человеку дано перенести, ценный опыт, которым можно было бы делиться еще не с одним поколением, и вера в справедливость», — указывает сотрудник «Известий» Денис Кулага.

На гибель Еремина отреагировали и его коллеги из других СМИ, таких как RT, «Звезда», НТВ, ВГТРК и других. По словам военкора Первого канала Анны Прокофьевой, Еремин был настоящим мужчиной и воином.

«Сема был не просто журналистом, военным корреспондентом, он был настоящим воином, настоящим мужчиной — смелым, сильным, резким, где-то даже дерзким», — цитирует журналистку Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам сербского снайпера Деяна Берича, который отправился в Донбасс добровольцем, Еремин сражался с противником сильным словом.

«Одно слово — оно очень сильное, если оно подано правильно, в нужное время и в нужном месте. Семен это умел делать и был просто героический человек», — сказал он.

Берич рассказал, что сперва Еремин показался очень серьезным, а потом раскрылся как веселый и добродушный человек. Серб отметил, что терять друзей очень трудно и больно, а Семен был очень хорошим другом.

Также на смерть российского военкора отреагировали в Организации Объединенных Наций (ООН). Там заявили, что выступают против убийств журналистов и каждый подобный случай требует подробного расследования. Об этом сообщили в постпредстве России при ООН со ссылкой на слова заместителя представителя генерального секретаря организации Фархана Хака.

«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они (убийства. — NEWS.ru) должны быть полностью расследованы», — заявил Хак.

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