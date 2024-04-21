Сколько денег России могут передать Украине и чем это грозит на самом деле

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20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Чем это грозит Москве на самом деле, сколько российских денег отдадут Киеву, как ответит Россия?

Что значит передача российских активов Украине

Накануне палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Уточняется, что речь идет о $5 млрд, о чем в беседе с NEWS.ru рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

На настоящий момент данный законопроект не вступил в силу — он отправится на голосование в сенат, после чего, в случае принятия, будет подписан президентом США Джо Байденом. Как отмечает военкор Александр Коц, сумма возможной передачи Киеву российских активов не внушает опасений, в отличие от потенциальных последствий такого шага.

«Казалось бы, в масштабах вечности 5 ярдов — не та сумма, из-за которой можно было бы сильно волноваться. Но если президент США все-таки примет решение передать Киеву наши кровные, это будет пробным шаром», — пишет журналист в своем Telegram-канале.

Коц напомнил, что большая часть замороженных активов России находится в Европейском союзе. По его словам, если решение о передаче российских денег Украине не будет иметь серьезных последствий для США, то ЕС поступит так же.

«Весь Евросоюз будет под микроскопом рассматривать наши ответные действия. Ведь в ЕС наших замороженных активов больше чем на 200 миллиардов евро. И их тоже хотят передать на украинские нужды, чтобы облегчить свое „бремя белого человека“. И если после прецедента они сочтут, что издержки такого решения не открывают „ящик Пандоры“, то, считай, плакали наши денежки. И наоборот: если они поймут, что передача активов наотмашь ударит по этим странам, будут придерживаться международного законодательства», — констатирует Коц.

По данным издания The Washington Post, чиновники ЕС сейчас выступают против конфискации российских активов. По их мнению, в первую очередь ответные меры РФ могут коснуться именно стран Евросоюза. При этом США пытаются убедить их принять такое решение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Как ответит Россия на конфискацию своих активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после принятия палатой представителей США законопроекта о конфискации российских активов в пользу Украины отметил, что эта ситуация нанесет ущерб имиджу Вашингтона и сделает Штаты непривлекательной страной для инвесторов. Также он анонсировал решительный ответ Москвы.

«Что касается закона о конфискации российских активов, нужно еще разобраться с деталями. В любом случае, если речь о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу США. Вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности. Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ располагает значительным объемом западных средств и имущества, на которые могут распространяться действия Москвы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Мария Захарова

«Не станем церемониться и в случае попыток использовать обездвиженные российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима. Любые лица и фонды, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на подпадание под „контрсанкции“ с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности», — подчеркнула Захарова.

Сколько активов РФ заморозили за границей

В сентябре 2023 года состоялось заседание Рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). По итогам встречи Минфин США опубликовал сообщение, согласно которому общая стоимость замороженных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе. В той встрече участвовали члены группы из Австралии, Канады, Европейской комиссии, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании и США.

Тогда члены объединения «обязались предпринять шаги» для того, чтобы суверенные активы России, находящиеся в их юрисдикциях, оставались заблокированными до того, как Москва «не заплатит за ущерб, который она причинила Украине».

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