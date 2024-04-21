ВСУ вынудили биться до последнего украинца: новости СВО на вечер 21 апреля

Фото: МО Украины

США вынуждают Киев сражаться до последнего украинца, выделяя Украине новую помощь, однако участие Вашингтона в конфликте получает решительный отпор, его ждет «унизительное фиаско», заявили в МИД России. Тем временем в зоне спецоперации российские войска за сутки улучшили позиции по ряду направлений, ВСУ потеряли около тысячи бойцов, военную технику западного производства, самолет МиГ-29, пять полевых складов боеприпасов и топливную базу, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 21 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Сколько военных и техники потеряли ВСУ в зоне СВО?

По данным российского военного ведомства, подразделения Западной группировки войск разбили противника у населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское в ЛНР, а также в районе Оливовского Яра. Здесь потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля. В то же время в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены американские гаубица М777 и два орудия М119, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», боевая машина ЗРК «Град» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Фото: МО Украины

Южная группировка войск взяла под полный контроль Богдановку в ДНР. Бойцы ВС РФ также улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Красногоровки. Кроме того, отражены две контратаки украинских штурмовых групп у Часова Яра и западнее Красного. Здесь противник понес существенные потери — до 440 военнослужащих, три автомобиля, боевые машины ЗРК «Оса-АКМ» и «Град», орудие Д-20, две станции РЭБ «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и ударили по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новокалиново в ДНР. За сутки российские бойцы отразили восемь контратак штурмовых групп у Новобахмутовки, Уманского, Шумы, Новгородского и Первомайского. Украинская армия лишилась 360 военнослужащих, боевой бронированной машины, восьми автомобилей, гаубицы М777 и склада топлива для военной техники.

Группировка войск «Восток» разбила формирования ВСУ у Старомайорского и Урожайного в ДНР. Противник потерял до 100 бойцов, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, британскую гаубицу FH-70, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

Российские бойцы в составе «Днепра» ударили по живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, САУ М107 производства США.

Российские войска проредили парк ВВС Украины

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия в составе подразделений российских войск в течение суток уничтожили самолет МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС, рассказали в Минобороны.

Ведомство показало кадры работы по целям. На видео можно увидеть четкие прилеты снарядов и масштабы последствий успешных ударов.

Кроме того, ликвидирован цех производства беспилотных летательных аппаратов, РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан».

За сутки средства противовоздушной обороны сбили 194 украинских беспилотных летательных аппарата и восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Штурмовики группировки войск «Запад» взяли в плен военнослужащих ВСУ

Минобороны сообщило об успехах штурмовиков на Купянском направлении. Ведомство представило кадры работы боевых групп 1-й гвардейской танковой армии и пленение ими военнослужащих передового наблюдательного пункта ВСУ. Один из участников боя рассказал, как проходил штурм.

«Приезжаем, выполняем задачу и сдвигаем, зачищаем, берем пленных по возможности. Берем именно штурмами, не наступательные или оборонительные действия, именно штурмовые зачистки. <...> Зачистка блиндажей, траншей, чтобы пехота села и мы по чуть-чуть наращивали давление», — рассказал стрелок отряда с позывным Лось.

По его словам, за два километра до захода на его группу стали сбрасывать гранаты с дронов, начались обстрелы кассетными боеприпасами. Бойцы зачистили первую траншею и удерживали ее в течение суток, отбили две контратаки. Затем военные решили провести разведку боем дальнейших территорий, в ходе которой был взят в плен офицер ВСУ.

Военные эвакуировали трофейный Leopard 2 из зоны СВО

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором запечатлена эвакуация трофейного танка Leopard 2 российскими военными. Он уточнил, что операция проводилась силами Центральной группировки войск. По его словам, чтобы сдвинуть немецкий танк с места, бойцам пришлось разрывать гусеницы подрывом.

«Следующая остановка — парк „Патриот“. Бойцами группировки „Центр“ успешно осуществлена эвакуация танка Leopard из зоны боевых действий», — рассказал он.

На кадрах можно увидеть, как боевую машину производства Германии везут на сцепке в составе колонны.

Новая помощь США для Украины, что сказали в МИД РФ и эксперты

Выделяя многомиллиардную помощь Украине, США принуждают Киев воевать до последнего украинца с расчетом на то, что ВСУ продержатся до ноябрьских выборов и спасут имидж главы Белого дома Джо Байдена, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон получает решительный отпор как участник конфликта и его ждет «унизительное фиаско» по примеру Вьетнама и Афганистана.

«Белый дом <...> делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования», — сказала дипломат.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru усомнился в том, что новый транш в пользу Киева сможет переломить ход СВО. По его словам, США направляют Украине недостаточно средств.

«Это не та сумма, которая может кардинально изменить ситуацию на фронте», — считает он.

В практической пользе для Киева из-за решении Вашингтона усомнились и в США — в The Wall Street Journal проанализировали ситуацию в зоне спецоперации и пришли к выводу, что судьба Украины едва ли изменится. В материале издания отмечается, что новая помощь позволит лишь отбивать российские атаки и удерживать территорию, пока европейские союзники не организуют для ВСУ очередные поставки.

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