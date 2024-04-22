Буданов предрек Украине тяжелый период Буданов: Украину ждет тяжелая ситуация с середины мая

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Кирилл Буданов

Украину ожидает трудный период с середины мая, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны республики Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) в интервью BBC. По его словам, сложности будут как в зоне спецоперации, так и во внутриполитической обстановке.

Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Проблемы с середины мая будут, — заявил Буданов.

Он отметил, что ВСУ уже давно испытывают проблемы в зоне боевых действий. По его словам, сложности возникли «не сегодня и не месяц назад», это системная проблема, с которой столкнулся Киев.

На Украине обсуждается вопрос легитимности власти на фоне отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Согласно конституции республики, пятилетний срок действующего украинского лидера Владимира Зеленского истекает в ночь на 21 мая. Экс-премьер страны Николай Азаров отмечал, что после этой даты Зеленский станет самозванцем.

Ранее глава ГУР Украины предположил, что контрнаступление ВС РФ начнется в июне. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР. Буданов выразил уверенность, что продолжаться наступление будет до инаугурации нового президента США. Разведчик считает, что Москва делает ставку на Дональда Трампа, который «сможет ратифицировать их достижения».