Буданов «раскрыл» планы России по летнему контрнаступлению Буданов: Россия летом попытается полностью занять ДНР и ЛНР

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Контрнаступление Вооруженных сил России начнется в июне, предположил в интервью The Washington Post руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР.

Главный разведчик Украины уверен, что продолжать свое контрнаступление ВС РФ будут до инаугурации нового президента США. Он считает, что Москва делает ставку на Дональда Трампа, который «сможет ратифицировать их достижения».

В том же интервью руководитель ГУР пригрозил России новыми вылазками «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и увеличением числа атак беспилотников. Буданов уточнил, что ГУР разработало план, главная цель которого — сокращение потенциала России. Также он рассказал о мечте устроить парад победы в Москве и заявил, что «не будет возражать против возможного распада России на мелкие части».

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал желание Буданова устроить парад победы в Москве шизофреническим бредом. По его словам, по-другому никак нельзя интерпретировать эти заявления.