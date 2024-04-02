«Станет самозванцем»: экс-премьер Украины раскрыл судьбу Зеленского Азаров: Зеленский утратит свою легитимность после 20 мая

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая станет самозванцем, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.

Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями. А какие последствия? А последствия очень простые — ни один из изданных им нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы, — написал он.

Ранее стало известно, что офис Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности продления его президентского срока. При этом отмечалось, что у администрации украинского лидера нет уверенности в получении быстрого и нужного для президента решения.

Тем временем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский узурпировал власть в стране. По его словам, для этого глава государства отменил выборы, несмотря на то, что его полномочия на посту президента страны заканчиваются 21 мая.