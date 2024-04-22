Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР Минобороны России сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Отмечается, что это удалось сделать подразделениям Южной группировки войск.

Кроме того, в этом районе улучшено тактическое положение российских военных по переднему краю. Также около населенного пункта Григоровка ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские силы пробили дыру в обороне Вооруженных сил Украины в центральной части Донбасса. Он назвал этот участок фронта «чувствительным местом» и отметил, что ВС России идут вперед на всех направлениях.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы полностью взяли под контроль село Богдановка в ДНР. Также ВС РФ улучшили позиции по переднему краю, разбив подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР.

Кроме того, военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы РФ «уверенно продвигаются» к Карловке. Журналист также напомнил, что 10 лет назад город удерживали ополченцы ДНР, но потом под давлением украинских и польских бойцов были вынуждены оставить.