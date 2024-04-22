В Кремле оценили влияние новой помощи Украине от США на ход спецоперации Песков: выделение США новой помощи Украине не поменяет ситуацию в зоне СВО

Фото: МО РФ

Выделение Соединенными Штатами новой помощи Украине не повлияет на специальную военную операцию России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Вооруженные силы РФ улучшают свои позиции в зоне боевых действий.

Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские Вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. Конечно, выделенные деньги, вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, они не привлекут к изменению этой динамики, — сказал Песков.

Он считает, что поставляемые на Украину деньги и вооружение приведут к новым жертвами среди украинцев, поскольку ВСУ будут нести больше потерь. Как отметил Песков, основная часть средств, анонсированных Вашингтоном для передачи Киеву, останется в США.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $60,84 млрд. Парламентарии также проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Кроме этого, в Вашингтоне одобрили выделение помощи Израилю и Тайваню на $26,38 млрд и $8,12 млрд соответственно.