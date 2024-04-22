«Ураган» ВС РФ уничтожил скопление живой силы ВСУ за 30 км до цели МО: РСЗО «Ураган» уничтожил скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» Западной группировки ВС РФ с расстояния более 30 км уничтожил скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство уточнило, что после команды расчеты систем оперативно выезжают из укрытия и готовят ее к ведению огня. Старший офицер батареи с позывным Иркутск отметил, что «Ураган», помимо скопления живой силы и опорных пунктов, способен поражать колонны техники ВСУ.

В этот раз расчет «Урагана» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил скопление военнослужащих ВСУ на Купянском направлении на расстоянии более 30 километров, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

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