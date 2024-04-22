Разработчик рассказал о новой системе РФ для защиты объектов от БПЛА РИА Новости: система «Пятница» защитит важные объекты РФ от дронов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке, который состоится 12–18 августа, будет представлена новая цифровая система безопасности «Пятница», которая способна защитить важные масштабные объекты от атак дронов, рассказал РИА Новости ее разработчик Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности). По его словам, там же покажут автоматическую пулеметную платформу.

Станислав объяснил, что «Пятница» является программным решением, объединяющем все системы безопасности в единый центр. В ней аккумулировано все лучшее из промышленности и кибербезопасности, добавил эксперт. Система позволяет управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах.

Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя времени. Система «Пятница» помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов, — уточнил Станислав.

Он пояснил, что такое название системы появилось потому, что ее придумали в пятницу. Других скрытых смыслов нет.

России необходимо в ближайшие 10 лет в два-три раза увеличить количество разрабатываемых сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160 для наращивания их боевого потенциала, предположил ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, модернизированные бомбардировщики станут «костью в горле» для Соединенных Штатов.