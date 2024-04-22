ВС РФ взяли под контроль Новомихайловку в ДНР. Что это значит для СВО?

Фото: МО РФ

Российская армия полностью взяла под контроль село Новомихайловка в ДНР, сообщило сегодня, 22 апреля, Минобороны РФ. Что это значит для хода СВО, как удалось занять населенный пункт, какая информация поступала от военкоров?

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — заявили в Минобороны РФ.

Почему Новомихайловка так важна для ВС РФ

«В настоящий момент Новомихайловка взята. Парни проделали большую работу на данном направлении. Взятие Новомихайловки дает возможность выходить на Пораскиевку и Константиновку, а также позволит контролировать дорогу на Угледар, что отрежет снабжение города с северо-восточной стороны. Сложность работы на этом участке объясняется хорошей инженерной подготовкой противника своих оборонительных позиций», — пишет «Архангел спецназа Z».

По информации авторов канала, опорные пункты ВСУ в лесополосах у Новомихайловки имели бетонные укрепления, а также подземные ходы.

«Сама Новомихайловка находится в низине, но лесопилки вокруг поселка — на возвышенностях и служат некими стенами. С северной стороны от поселка у ВСУ была высота, которая давала им преимущество, это же и осложняло штурм поселка с восточной стороны. С 2017 по 2024 год тут устанавливались серьезные инженерные сооружения из бетона», — добавил источник.

Фото: МО РФ

Как ВС РФ удалось взять под контроль Новомихайловку

«Один из командиров отряда „Шторм“ 155-й ОГвБрМП, который с самого начала участвовал в штурме Новомихайловки, рассказал о последних днях боев за населенный пункт. По его словам, последние дни боев шли у морпехов из Владивостока как по маслу. Двигались от позиции к позиции рывками. ВСУ бились упорно, порой не сдаваясь, пока их просто не завалит авиабомбой в подвале, и отстреливались из любой дырки. Примечательно, что бойцы отряда „Шторм“ брали пленных с 33-го ОСБ, пограничников и 79-й ОДШБр», — пишет «Военная хроника».

По данным авторов канала, 19 апреля у ВСУ началось бегство с оставлением своих трехсотых, которых до этого исправно пытались вытащить.

«Одним из решающих эпизодов стал заскок штурмовиков на технике в тыл противника. Технику во время операции подбили, но группа спешилась и закрепилась, двое суток держала круговую оборону. Параллельно с востока на запад вдоль Соборной улицы стала продвигаться еще одна штурмовая группа ВС РФ. Ночью подразделение, которое стояло на Центральной улице, спустилось на Соборную. Все группы стали идти навстречу друг другу, параллельно проводя зачистку. По Центральной улице штурмовые группы ДШБ оказывали наступающим огневую поддержку, север был полностью прикрыт. Так, морпехи за пять дней забрали 1,5 километра Соборной улицы, что повлекло за собой полное освобождение Новомихайловки и бегство ВСУ с позиций, за которые шли кровопролитные бои», — добавила «Военная хроника».

Что происходило в Новомихайловке в воскресенье, 21 апреля

«Угледарское направление: несмотря на сообщения о полном освобождении Новомихайловки, подразделения ВС РФ все еще продолжают штурм. По последним сведениям, российские войска закрепляются на западных и южных окраинах населенного пункта. Наши подписчики из состава 155-й бригады морской пехоты сообщают, что около 00:20 по московскому времени на крайних домах села был поднят российский флаг. Поэтому, судя по всему, населенный пункт действительно практически полностью под контролем ВС РФ. По опубликованным ранее в Сети кадрам из населенного пункта, мы в своем закрытом докладе упоминали, что успехи российских сил в селе более значительны, чем предполагалось ранее. Бойцы спокойно перемещаются по центру села, что подтверждает куда больший контроль в сторону западных окраин Новомихайловки», — писал вчера «Рыбарь».

Фото: МО РФ

Авторы канала отмечали, что в субботу в Сети также появились видео и фото с российскими бойцами у Братской могилы в центре населенного пункта.

«В связи с отсутствием отличительных черт у однотипной застройки, кадры с подтверждением освобождения Новомихайловки, судя по всему, были сняты у известного мемориала, который, хоть и немного, но обеспечивает защиту от обзора БЛА противника. Противник, в свою очередь, проводит подрыв зданий и подвалов, пытаясь затруднить продвижение российских морпехов. На полностью простреливаемом участке в отсутствие естественных укрытий закрепиться попросту негде, что и пытаются реализовать ВСУ. К северу от Новомихайловки под контроль российских войск перешла большая часть СНТ „Машиностроитель“, однако украинские формирования еще удерживают около трети дачной застройки», — добавил вчера «Рыбарь».

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