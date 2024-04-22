Стало известно, когда ВСУ могут нанести мощные удары по Крымскому мосту

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Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние и главные новости СВО на сегодня, 22 апреля 2024 года. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что нужно знать о новом пакете помощи Украине от США

«Что изменится после выделения $62 млрд США Украине? 1. Большие партии снарядов и ракет поступят уже через неделю. В результате ВСУ уже на этой неделе перестанут экономить снаряды. Это приведет к усилению боев. 2. Общее преимущество армии России останется. И медленное наступление армии России продолжится. Но будет медленнее. 3. Будут поставлены более дальнобойные ракеты и в большем количестве. Поэтому усилятся удары по дальним городам России. Нужно резко усиливать ПВО российских городов. В том числе Москвы и всех городов в зоне до тысячи километров. Примерно через месяц. 4. Будут резко усилены удары по Крыму. Особенно по Крымскому мосту и по Севастополю. Это примерно через месяц», — прогнозирует политолог Сергей Марков.

По его словам, Крымский мост станет главной целью ВСУ.

«Начнется реальный бой за него дронов и ракет ВСУ и системы ПВО и морской обороны России. 6. Укрепится боевой дух ВСУ? Скорее замедлится ослабление боевого духа ВСУ. 7. С лета большие деньги поступят в ВПК США, и в ВПК начнется экономический бум. 8. В целом ситуация принципиально не изменится. 61 миллиард имеет цель просто не допустить краха ВСУ, который американцы считают очень вероятным летом», — добавил политолог.

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что за история с размещением ядерного оружия в Польше

«Польша не против размещения у себя американского ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, заявил президент Польши Дуда в интервью газете Fakt. „Я на эту тему уже разговаривал с американскими партнерами несколько раз. Не скрою, что, когда меня спрашивали о размещении в Польше ядерных боеголовок, я сообщал о нашей готовности к этому“, — сказал Дуда. Еще один Зеленский, готовый ради геополитических интересов США подставить под молотки собственное население. Боеголовок-то у нас все равно больше. Интересно, что об этом думают сами поляки. Несмотря на антироссийскую истерию в местных СМИ, вряд ли там многие готовы всерьез кричать „Дуче (Дуда), брось нас в огонь!“», — написал военкор Александр Коц.

Какие улучшения получил российский БПЛА «Герань-2»

«По сравнению с предыдущими модификациями были улучшены точность и передача данных о выполнении задачи, а также боевая часть, однако боевые возможности, судя по всему, выросли многократно. О чем речь? 21 апреля в сети появились фрагменты технической документации по беспилотникам „Герань-2“, сборка которых ведется на мощностях ОЭЗ „Алабуга“ в Татарстане. Судя по представленным документам, исходная версия дрона-камикадзе была доработана с учетом многомесячного боевого применения и получила ряд критических улучшений, необходимых для более эффективного поражения целей. Какие есть улучшения? Разработана осколочно-фугасно-зажигательная боевая часть. Предположительно, она будет почти вдвое больше текущей — 90 кг против 50», — пишет «Военная хроника».

Авторы канала отметили, что улучшенные дроны также научились определять зоны подавления и подмены GPS-сигналов, что в перспективе обеспечит еще более плотную защиту от РЭБ.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Перераспределение полезной нагрузки внутри планера дало 14 литров экономии топлива и прибавило 140 км к дальности полета. В конструкции в ближайшее время может появиться цифровой блок для записи видео и моментальной оценки результатов попадания. Примечательно также, что в документах содержатся данные об использовании в дронах сим-карт украинского оператора сотовой связи „Киевстар“. Они позволяют отслеживать попадание БПЛА или его поражение. Иначе говоря, такой набор электроники в перспективе может перевести планирование в режим реального времени, что с увеличением количества производимых беспилотников будет особенно полезно», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что сейчас происходит на Харьковском направлении

«Пакет помощи Украине, утвержденный нижней палатой Конгресса США, включает в себя в первую очередь средства ПВО, дальнобойную артиллерию, РСЗО. Все это будет перебрасываться по воздуху и по земле. Зная о том, что Харьков — важнейший транспортный узел. И мы продолжаем наносить удары именно по узловым ж/д станциям: Основа, Балашовка, Левада. За последние сутки были нанесены удары по промзоне завода ХТЗ. По лесопарку, где расположены позиции ПВО Украины. По оперативным данным, цели были поражены», — пишет военкор Геннадий Алехин.

Также, по его словам, в Харькове сейчас суды практикуют «заочные приговоры» жителям города и области, которые оказывали помощь армии России в 2022 году, а затем выехали с Украины.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency Повседневная жизнь в Харькове

«На самом деле идет запугивание мирного населения, потому что жители Харьковской области нам действительно помогают: дают координаты целей, по которым мы сразу бьем. Вновь проскакивает информация, что на наше направление прибывают французские наемники. Касательно ситуации в Белгородчине. Противник пока молчит. Вполне возможно, что это временное молчание. За последние двое суток были уничтожены несколько огневых позиций и комплексов РСЗО на территории Харьковской области, в Волчанском районе и еще у населенного пункта Липцы. Вот вкратце о ситуации», — добавил Алехин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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