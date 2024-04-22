В Германии допустили, что США больше не будут помогать Киеву Депутат Хофрайтер: пакет военной помощи США Киеву может стать последним

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый пакет военной помощи США Украине может стать последним, допустил председатель европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер в интервью n-tv. По его словам, длительная задержка с согласованием позволила европейцам осознать, насколько неопределенной стала американская поддержка.

Возможно, это последний пакет помощи США на очень долгий срок или вообще последний, — сказал депутат.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля одобрила законопроекты по оказанию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Также сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем торопит Вашингтон с передачей вооружения. Отвечая на вопрос американских журналистов, позволит ли поддержка победить Россию, он обратил внимание на то, что солдаты должны получить оружие быстро. По его словам, ВСУ понесут серьезные потери, если помощь затянется. Глава государства добавил, что Киеву требуется оружие дальнего действия и ПВО.