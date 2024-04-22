Что известно о расстреле полицейских в Карачаево-Черкесии, сколько жертв

Фото: МВД по КЧР

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело после нападения на полицейских в Карачаевске, в ходе которого двое из них были застрелены. Какие известны подробности инцидента сегодня, кого подозревают в расстреле правоохранителей?

Что известно о нападении в Карачаевске

В Карачаевске в районе местного Нижнего рынка в ночь на 22 апреля произошло нападение на наряд из трех правоохранителей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, сотрудники находились на дежурстве и осуществляли обход территории, когда попали под огонь неизвестных.

«В результате перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте, еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи. У всех похищено табельное оружие, а также автоматы АКМ», — говорится в сообщении канала.

Как пишет Telegram-канал «112», на силовиках в момент нападения не было бронежилетов, по предварительным данным, они оставили их в служебном УАЗ. По информации источника, нападавшие скрылись на автомобиле Lada 12-й модели синего цвета.

Для розыска стрелявших в республике был введен сигнал «Серена» и объявлен сбор личного состава. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов).

«По данным следствия, 22 апреля 2024 года неустановленное на данный момент лицо совершило нападение на несущий службу наряд полиции МО МВД России „Карачаевский“. Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему», — уточнили в СКР.

Следственный комитет опубликовал видео с места нападения бандитов на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии. На служебном автомобиле видны следы от пуль, а окно машины разбито.

Фото: МВД по КЧР

Что известно о подозреваемых в нападении на полицейских

По данным SHOT, стрелявших было двое. Как сообщает канал, один из подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске ранее был судим за хранение оружия и вхождение в состав незаконного вооруженного формирования.

«Один из подозреваемых в нападении на полицейских Руслан Семенов ранее уже был внесен в реестр террористов и экстремистов. Он был судим за хранение оружия и вхождение в состав незаконного вооруженного формирования. Мужчина сейчас может скрываться со вторым подозреваемым Маратом Бытдаевым на серебристой машине „Лада-Гранта“», — пишет источник.

Что известно о погибших полицейских

В результате нападения на полицейских двое сотрудников правоохранительных органов были застрелены. Как сообщает SHOT, погибшие — заместитель командира взвода и один из его подчиненных.

«В результате нападения на месте погиб заместитель командира взвода Мурат К. и один из его подчиненных. 36-летний капитан полиции Мурат К. работал в МВД с 2013 года. У него остались жена и четырехлетняя дочь. Родные и близкие описывают его как трудолюбивого и порядочного человека. В свободное от работы время полицейский любил охоту, рыбалку и походы в горы», — уточнили авторы канала.

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