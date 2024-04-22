Опубликовано видео с места обстрела полиции на Кавказе Опубликовано видео с места нападения на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии

Фото: СК РФ по КЧР

Следственный комитет опубликовал видео с места нападения бандитов на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии. На служебном автомобиле видны следы от пуль, а окно машины разбито. В ведомстве уточнили, что по факту ЧП возбуждено дело по трем статьям УК РФ.

Следственными органами СК России по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия и боеприпасов), — сообщили в СКР.

Также кадры своей оперативной съемки опубликовало местное управление МВД КЧР. Известно, что двое силовиков погибли на месте, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Наряд из трех правоохранителей обстреляли в Карачаево-Черкесии поздно вечером 21 апреля. В республике после случившегося введен план «Сирена». Инцидент произошел около Нижнего рынка. Полиция объявила в розыск двоих подозреваемых: 35-летнего Руслана Семенова и Марата Бытдаева. Предварительно, пишут авторы канала, они открыли огонь по УАЗу, в котором сидели трое правоохранителей, после чего забрали у тех оружие и скрылись на серебристой Lada Granta.