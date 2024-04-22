Одна из стран Прибалтики предоставит Украине средства ПВО Глава Минобороны Латвии анонсировал передачу средств ПВО на Украину

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Латвия готова предоставить Украине средства противовоздушной обороны, сообщил глава Минобороны прибалтийской республики Андрис Спрудс перед заседанием Совета ЕС при участии европейских министров обороны и иностранных дел в Люксембурге. По его словам, которые приводит ТАСС, в 2024 году оборонные расходы Латвии приблизятся к показателю в 3% ВВП.

Латвия также готова предоставить Украине средства ПВО, — заявил Спрудс.

Министр добавил, что более четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли обучение на территории Латвии в 2023 году. Как подчеркнул Спрудс, Рига продолжит подготовку украинских бойцов.

Ранее глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер заявил, что Вашингтон может начать отправку вооружения в Киев на следующей неделе. По его словам, для этого американский президент Джо Байден должен подписать соответствующий законопроект. Чиновник подчеркнул, что в последние месяцы администрация США планировала подготовить и предоставить ВСУ тактические ракеты ATACMS.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что США хотят выделить Украине новый пакет военной помощи на $61 млрд, поскольку Вашингтон боится краха ВСУ до президентских выборов в ноябре. По его словам, Белый дом помнит, что правление Байдена началось с панического бегства «марионеток США» из Афганистана. Как отметил эксперт, в Вашингтоне опасаются, что свой президентский срок американский лидер закончит точно таким же исходом «проамериканских ставленников» с Украины.