Названа главная причина выделения Украине $61 млрд Политолог Марков: Вашингтон боится краха ВСУ до президентских выборов в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Марков

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале назвал главную причину, по которой США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $61 млрд. По его мнению, Вашингтон боится, что крах ВСУ неминуемо произойдет уже в этом году до президентских выборов в Штатах в ноябре.

В Белом доме помнят, что правление Джо Байдена началось с панического бегства «марионеток США» из Афганистана, отметил эксперт. Там опасаются, что свой президентский срок он закончит точно таким же исходом «проамериканских ставленников» с Украины.

Чтобы не было кадров, как украинские активисты цепляются за шасси самолета, улетающего из Киева, еще до выборов в ноябре — Вашингтон и бросил эти миллиарды как спасательный круг Зеленскому, — написал Марков.

Решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине не спасет ее руководство от неминуемого краха, ранее поделился мнением лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Отвечая на ликования главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского, парламентарий указал, что новый пакет помощи лишь затянет конфликт и принесет народу еще больше горя.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что новый пакет военной помощи от США загонит страну в «долговую кабалу», из которой ей потом не выбраться. По его оценкам, действия Вашингтона лишают Киев будущего.