Слуцкий оценил решение США предоставить Украине новый пакет военной помощи Слуцкий: новый пакет военной помощи от США не спасет Киев от неминуемого краха

Фото: МО Украины

Решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине не спасет ее руководство от неминуемого краха, поделился мнением лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Отвечая на ликования главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского, парламентарий указал, что новый пакет помощи лишь затянет конфликт и принесет народу еще больше горя.

Нет, новый пакет военной помощи, наоборот, убьет еще тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесет еще больше горя и разрухи. Но не спасет киевский режим от неминуемого краха. Об этом, кстати, все громче говорят адекватные западные политики и эксперты, в том числе в США. Однако их не слышат, — написал он.

Слуцкий указал, что деньги, выделенные Вашингтоном на поддержание Украины, «сгорят в топке геополитической схватки против России». По его оценкам, новый раунд американского финансирования станет безрезультатным для Киева и его спонсоров.

Вашингтон и Брюссель уже вкачали в неонацистскую Украину сотни миллиардов долларов. И что? «Контрнаступ» захлебнулся, — напомнил депутат.

Лидер ЛДПР назвал очевидным тот факт, что Зеленский и его окружение обречены на провал в военном, политическом и историческом планах. По мнению парламентария, руководству Киева не помогут ни американские деньги, ни изъятые замороженные российские активы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что новый пакет военной помощи от США загонит страну в «долговую кабалу», из которой ей потом не выбраться. По его оценкам, действия Вашингтона лишают Киев будущего.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также за введение дополнительных санкций в отношении Китая.