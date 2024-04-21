«Долговая кабала»: Володин раскрыл, как США лишили Украину будущего Володин: новый пакет военной помощи США загоняет Украину в долговую яму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вячеслав Володин

Решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине загонит страну в «долговую кабалу», из которой ей потом не выбраться, поделился мнением спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его оценкам, действия Вашингтона лишают Киев будущего.

Володин указал, что большая часть выделенных средств будет освоена самим Вашингтоном. Так, $23 млрд пойдут на пополнение арсеналов США, еще $11,3 млрд будут выделены для проведения «текущих военных операций США в регионе». Как отметил парламентарий, президент США Джо Байден не скрывает, что деньги получат прежде всего американские компании.

Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего, — написал спикер Госдумы.

При этом Володин подчеркнул, что решение Вашингтона не изменит ситуацию на поле боя. Он выразил уверенность, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.