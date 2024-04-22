Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений о том, что мигрант в деревне Вырубово Московской области переехал на тракторе местного жителя. Что известно об инциденте?
Что известно о конфликте с мигрантами в деревне
Герой России Евгений Черняев, принимавший участие в создании отечественных глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», пострадал в ходе конфликта с мигрантами в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Readovka. По его данным, в деревне Вырубово в Ленинском районе, где проживает мужчина, появился незаконный хостес, где проживают иностранцы. Как сообщает источник, местные жители регулярно конфликтовали с мигрантами из-за шума, а Черняев фиксировал нарушения ими общественного порядка на видео и жаловался в различные инстанции.
По словам Героя России, его действия не принесли результата, а спустя некоторое время он стал жертвой нападения.
«В апреле прошлого года его переехал на тракторе, а затем жестоко избил 21-летний гастарбайтер — поводом послужило то, что мужчина решил сфотографировать тракториста, нарушающего правила дорожного движения и тишину в деревне. От тяжелых последствий Евгения спасло только то, что он, находясь в хорошей физической форме, смог отбиться от агрессора, отделавшись ушибами и незначительными травмами», — пишет Readovka.
По данным канала, до появления мигрантов в деревне Вырубово наблюдалась спокойная обстановка, а «тишину нарушало лишь пение птиц».
«Сейчас же в воздухе стоит навязчивый запах горелой резины, а вместо соловьиных трелей людям днями и ночами приходится слушать шум от строительной техники», — сообщили каналу местные жители.
Писал ли пострадавший заявление в полицию
После наезда пострадавший написал заявление в полицию с просьбой привлечь виновных. Однако, как он рассказал Readovka, его ни разу не пригласили на дознание.
«Ни одного дознания со мной не проводилось. Приходили через полтора месяца какие-то странные отписки, что ваше заявление принято сегодня. Потом еще через месяц приходит заявление, но ни одного дознания со мной не было. Я думаю, с кем они там проводят дознания, от кого заявления принимают, непонятно», — уточнил Черняев.
По его словам, спустя три месяца он получил отказ от Главного управления МВД по Ленинскому городскому округу в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Пострадавший также сообщил журналистам, что в заявлении произошедший с ним инцидент описан якобы не так, как он рассказывал.
Как на инцидент отреагировали в СК РФ
22 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Московской области.
«В соцмедиа размещена информация о том, что в деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России. Отмечается, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А. Ю. провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах», — сообщили в СК РФ.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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