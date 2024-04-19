Мигрант попытался вытолкнуть из окна подъезда школьника в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 36-летний мужчина из Узбекистана по имени Ильяс пытался вытолкнуть восьмиклассника из окна подъезда, передает Telegram-канал Baza. По его данным, злоумышленник вел себя неадекватно, будто был пьян или под наркотиками, правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Школьники прятались от дождя, они сидели у окна на третьем этаже, когда в подъезд зашел мужчина. Он подошел к мальчикам и стал выяснять, какой они национальности и зачем тут сидят.

Мальчики попросили его отстать, после чего мужчина схватил одного из них за шею и начал выталкивать в окно, дети испугались и убежали, из-за криков соседи вызвали полицию. Пострадавшему ребенку удалось вырваться, он сразу побежал домой рассказывать о произошедшем отцу.

В травмпункте потерпевшему диагностировали ушибы и ссадины шеи. Сотрудники полиции нашли 36-летнего мужчину у подъезда, им оказался гражданин Узбекистана.

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