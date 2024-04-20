Стало известно число осужденных за уголовные преступления иностранцев РБК: в 2023 году в РФ осудили 22,3 тысячи иностранцев за уголовные преступления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2023 году российские суды первой инстанции вынесли приговоры по уголовным преступлениям 22,3 тысячи иностранцев, сообщает РБК со ссылкой на статистику Судебного департамента Верховного суда. Таким образом, число приговоров иностранным гражданам увеличилось на 2,6% по сравнению с данными 2022 года.

Уточняется, что больше всего среди подсудимых оказалось выходцев из стран СНГ — в 2023 году осудили 20,5 тысяч граждан, принадлежащих этим государствам. Годом ранее этот показатель составил 19,9 тысячи. Большинство иностранцев получили приговоры по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

На втором месте оказалась статья о кражах. Общее число осужденных по ней в прошлом году составило 4,3 тысячи человек. Так, за год число осужденных по соответствующим преступлениям выросло на 13%.

До этого в Красноярском крае двоих мужчин лишили ранее приобретенного гражданства РФ. По данным пресс-службы регионального УМВД, мигранты были осуждены по статьям о хранении оружия и контрабанде сильнодействующих веществ. Один из фигурантов — уроженец Киргизии 1996 года рождения, он получил российский паспорт в 2011 году, а в 2019 его приговорили к восьми годам тюрьмы. Второй мигрант 1986 года рождения прибыл в РФ из Таджикистана, в 2020 году его осудили на пять лет.