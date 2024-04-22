«Слишком длинный язык»: военэксперт расшифровал слова Буданова об Украине Военный эксперт Дандыкин: заявление Буданова направлено для давления на Запад

Фото: Администрация Президента Украины

Кирилл Буданов

Заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова (признан в РФ экстремистом и террористом) о трудном периоде для страны, который наступит с середины мая, могло быть озвучено для воздействия на Запад, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что у Буданова «слишком длинный язык для его должности».

Мы такие заявления не делали. Может, у него есть свои данные насчет мая. <...> Такое заявление Буданова рассчитано для внутреннего пользования, может быть, для внешнего воздействия. Сейчас у них большая радость — американцы дали денег. Но никто не отменял освобождение наших территорий по конституции. Когда это будет, известно только верховному главнокомандующему, начальнику Генерального штаба и остальным, — заявил Дандыкин.

Он отметил, что на сегодняшний день Россия активно продвигается в Донбассе, в частности на Южно-Донецком направлении. Дандыкин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский посещал Часов Яр. Ранее украинский лидер приезжал в Артемовск и Авдеевку, после чего они перешли под контроль ВС РФ, подчеркнул эксперт.

Уже доказано, что куда бы ни приезжал Зеленский, после этого визита мы скоро освобождаем этот населенный пункт, — заявил собеседник.

Ранее Буданов в интервью BBC заявил, что Украину ожидает трудный период как в зоне спецоперации, так и во внутриполитической обстановке. По его словам, он наступит с середины мая.