Появились сообщения об аресте Залужного на Украине «Резидент»: экс-главкома ВСУ Залужного задержали на Украине

Фото: Global Look Press

Валерий Залужный

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного задержали на Украине после отказа стать послом в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского. По его данным, это произошло еще месяц назад, теперь СБУ держит экс-главкома под усиленной охраной. Официально эта информация не подтверждена.

Отмечается, что Киев хочет добиться от Залужного согласия на работу в Лондоне. Кроме того, в окружении украинского лидера хотят, чтобы тот отказался от политических амбиций и желания возглавить страну.

В свою очередь Telegram-канал «Женщина с косой» называет задержание Залужного «условным». Согласно информации канала, экс-главком на свободе, но «на крючке силовиков», которые вынуждают его согласиться стать послом в Британии.

Как считает военный политолог Александр Перенджиев, Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине. Он объяснил, что экс-главком находится под полным контролем западных спецслужб круглые сутки. Перенджиев отметил, что новости о смене власти на Украине и возможном военном перевороте распространила западная пресса. Он призвал не вестись на фейковую информацию и сосредоточиться на том, что происходит на фронте.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос предположил, что Зеленский заставил бывшего главкома молчать о реальных причинах его увольнения. По его словам, глава государства никогда не признает своего предвзятого отношения к экс-командующему, но явно оказывал на него давление. При этом нынешний главком ВСУ Александр Сырский считает, что украинский лидер отправил в отставку экс-главнокомандующего вооруженными силами, потому что у него были веские причины.