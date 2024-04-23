В Одессе второй раз за ночь прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе второй раз за ночь произошел взрыв, без подробностей сообщило украинское издание «Зеркало недели». Власти города эту информацию не комментировали. Сведения о первой серии взрывов появились около часа назад.

Местные паблики утверждают, что первые прилеты были в районе порта. Позже в небе заметили беспилотники, летящие в сторону Слободки. Затем последовали сильный взрыв и пожар.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Киевской и Николаевской областях. По некоторым данным, в районе Белой Церкви Киевской области работает система противовоздушной обороны и слышны взрывы.

Складские помещения и сельскохозяйственная техника получили повреждения в Одесской области, сообщило в понедельник, 22 апреля, командование ВСУ, ответственное за Южное направление. Украинские СМИ распространили сведения о взрывах в регионе.

В ночь на понедельник украинский 24-й канал информировал, что в Одесской области прогремели взрывы. Отмечалось, что в регионе работали системы противовоздушной обороны. Местные власти эти сведения не комментировали. До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер объявил в регионе воздушную тревогу.