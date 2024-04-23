«Сломанные человеческие судьбы»: ВСУ обстреляли гражданский объект Филипчук: ВСУ уничтожили станцию техобслуживания в Каховке

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Вооруженные силы Украины разрушили станцию техобслуживания (СТО) «Малахов» в Каховке Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его данным, сгорели несколько машин.

Разрушена еще одна СТО «Малахов». Сгоревшие автомобили каховчан, ущерб бизнесу, безработные сотрудники, сломанные человеческие судьбы — результат очередного теракта киевского режима, — написал он.

Филипчук подчеркнул, что ВСУ «воюют с мирным населением, так как на большее не способны». Он завил, что нужно держаться вместе и продолжать жить, так как победа не за горами.

Бойцы Вооруженных сил Украины снялись с позиций и отступили из села Очеретино в ДНР, сообщал ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Он пояснил, что этот населенный пункт является господствующей высотой и ключевой точкой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. Рогов объяснил, что взятие под контроль села дает возможность ВС России наносить удары на этом участке фронта. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

Российские силы в рамках спецоперации «неумолимо» продвигаются на запад по Донецкому направлению, информировал военкор Юрий Котенок. По его словам, ВС РФ удалось выбить ВСУ из Новомихайловки, Бердычей и восточного района в Новокалиново. Минобороны России эту информацию не комментировало.