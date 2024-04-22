«Это не прилет»: под Николаевом прогремел взрыв Подпольщик Лебедев рассказал о взрыве под Николаевом

Взрыв прогремел под Николаевом, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ЧП произошло в городском поселке Шевченко. Лебедев также подчеркнул, что российская армия удар не наносила.

В поселке городского типа Шевченко под Николаевом произошел взрыв. Это не прилет, — отметил он.

Лебедев отметил, что в месте, где произошел взрыв, располагаются военнослужащие Вооруженных сил Украины. Других подробностей пока нет. На кадрах можно заметить последствия ЧП: в небо выбиваются клубы дыма.

Власти Николаевской области объявляли воздушную тревогу на территории всего региона в 17:44. Ее сняли в 19:10. Подробностей администрация не приводит.