Песков объяснил слова Путина о переговорах по Украине Песков: Путин констатировал готовность РФ к мирному решению ситуации на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это не мирная инициатива.

Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой и никаких подвижек в этом плане нет, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Киев может возобновить переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. По его словам, украинские власти намерены подготовить документ о своем видении ситуации и передать его российской стороне. При этом сроки он не уточнил.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, заявил, что никакой веры Украине больше нет. он также отметил, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в первых раундах переговоров по Украине Россия принимала разные предложения и выражала готовность пойти на компромиссы. Однако, по его словам, Киев отверг это и не сдержал своих обещаний.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой в рамках «формулы мира», которую предложил Владимир Зеленский. По его словам, Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.