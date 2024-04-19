«Нет веры»: Лавров высказался о возможности переговоров Москвы и Киева Лавров заявил, что никакой веры Украине больше нет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, заявил, что никакой веры Украине больше нет. В интервью KP.RU он также отметил, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта.

На нынешнем этапе, конечно, мы повторяем это всегда — и президент, и ваш покорный слуга, и Песков, когда спрашивают, готовы ли мы к переговорам. Но, во-первых, он (Зеленский) сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет, — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в первых раундах переговоров по Украине Россия принимала разные предложения и выражала готовность пойти на компромиссы. Однако, по его словам, Киев отверг это и не сдержал свои обещания.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет правила, которые навязываются для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, заявления Киева о готовности к переговорам противоречат запрету президента Украины на их проведение.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой в рамках «формулы мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.