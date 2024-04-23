Орбан назвал ожидаемый срок завершения конфликта на Украине Орбан: к концу 2025 года конфликт на Украине может завершиться

Фото: Kremlin.ru

Виктор Орбан

Если на выборах в Европарламент и в президенты США победят сторонники мирного завершения конфликта на Украине, то к концу 2025 года он может завершиться, написал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его мнению, сторонников военных действий следует остановить.

Орбан пояснил, что миролюбиво настроенные европейские политики могут замедлить или даже отменить военные решения. Если в США победит выступающий за мир кандидат в президенты, то Брюссель получит поддержку Вашингтона, считает он.

Таким образом, в следующем году в результате выборов, если все пойдет хорошо и Бог поможет нам, политические лидеры, выступающие за мир, могут выйти на первый план в Европе и Америке, и тогда мы сможем закончить войну к концу года, — написал премьер.

По его словам, пока на Западе доминируют настроения в поддержку военных действий на Украине. Орбан посетовал, что политические лидеры как будто играют в азартные игры. Вместо того, чтобы изолировать этот конфликт, они отправляют Киеву все больше денег, уточнил он.

Виктор Орбан призвал к отставке политиков Евросоюза, так как они постоянно его критикуют, рассказал ранее политолог Станислав Ткаченко. По его словам, на главу венгерского правительства давят многие политические силы внутри ЕС.