Политолог объяснил, почему премьер Венгрии призвал к отставке политиков ЕС Политолог Ткаченко: Орбан недоволен политиками в ЕС из-за критики в его адрес

Фото: Reiner Zensen via www.imago-imag/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к отставке политиков Евросоюза, так как они постоянно его критикуют, рассказал NEWS.ru политолог Станислав Ткаченко. По его словам, на главу венгерского правительства давят многие политические силы внутри ЕС.

Заявление об отставке европейских политических лидеров со стороны Орбана — несерьезное. Он сам находится под давлением и критикой со стороны почти всех политиков Европейского союза — левых, правых и центристских — из-за того, что он проводит откровенно провенгерскую политику, которая мало считается с интересами ЕС, как думают в Брюсселе. Думаю, его слова вызваны усталостью от постоянной критики, — заявил Ткаченко.

С другой стороны, по словам политолога, слова Орбана могут быть связаны с грядущими выборами в Европейский парламент. Как показывают опросы общественного мнения, у националистических и антиевропейских сил есть большие шансы на успех в Польше, Словакии и ряде других государств, подчеркивает Ткаченко. Он напомнил, что до начала избирательной кампании осталось около полутора месяцев.

Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в использовании принципа верховенства закона ради политического шантажа. Он заявил, что лидеры ЕС должны уйти в отставку, потому что провалили все ключевые проекты объединения. Особенно премьер выделил миграционную, санкционную и провоенную политику.