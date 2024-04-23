Бегство солдат ВСУ из Очеретино получило подтверждение на Украине «Страна.ua»: одна из бригад ВСУ оставила Очеретино без приказа

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из украинских волонтеров подтвердил бегство бойцов ВСУ из Очеретино в ДНР, пишет издание «Страна.ua». Их действия привели к тому, что ВС России смогли зайти в этот населенный пункт. Официально об оставлении позиций без приказа не сообщалось. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Сейчас продолжаются бои в центре силами другой бригады, которая должна была выйти на ротацию и возобновление. Это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно, — поделился волонтер.

О прорыве россиян также информировал военный паблик DeepState. В публикации говорилось о том, что прорыв удался после того, как россияне «подловили силы обороны во время смены подразделений». Но паблик не стал скрывать, что имела место нештатная ситуация и происходили «довольно странные события».

Бойцы Вооруженных сил Украины снялись с позиций и бежали из села Очеретино в ДНР, ранее сообщал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Он пояснил, что этот населенный пункт является господствующей высотой и ключевой точкой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. Рогов объяснил, что взятие под контроль села дает возможность ВС России наносить удары на этом участке фронта. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.