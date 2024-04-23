В Киеве прозвучали взрывы, сработала ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы произошли в Киеве, сообщило издание «Общественное». Администрация украинской столицы проинформировала о работе систем противовоздушной обороны. Других официальных данных нет.

В местных пабликах пишут, что сначала воздушные объекты были замечены в Обуховском, Белоцерковском и Бориспольском районах. Затем тревогу объявили по всему региону. Сейчас в Киеве, Одесской, Киевской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

В Одессе второй раз за ночь произошел взрыв, без подробностей писало украинское издание «Зеркало недели». Власти города данную информацию не комментировали. Сведения о первой серии взрывов появились за час до этого. Местные паблики утверждают, что первые прилеты были в районе порта. Позже в небе заметили беспилотники, летящие в сторону Слободки. Затем последовали сильный взрыв и пожар.

Складские помещения и сельскохозяйственная техника получили повреждения в Одесской области, заявило в понедельник, 22 апреля, командование ВСУ, ответственное за Южное направление. Украинские СМИ распространили сведения о взрывах в регионе.

В ночь на понедельник украинский «24 Канал» информировал, что в Одесской области прогремели взрывы. Отмечалось, что в регионе работали системы противовоздушной обороны. Местные власти эти сведения не комментировали. До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер объявил в регионе воздушную тревогу.