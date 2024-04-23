Названы вероятные цели усиленных ударов ВС России в зоне СВО Эксперт Дандыкин: целями ВС РФ могут стать порты и места дислокации резервов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ближайшими целями российской армии в зоне СВО могут стать ж/д узлы, перевалочные пункты и аэродромы, расположенные как вблизи линии боевого столкновения, так и в глубине Украины, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также обратил внимание, что у ВСУ есть резервы в Славянске, Краматорске и Херсоне около зоны боев, поэтому по ним также могут быть нанесены удары.

Есть резервы ВСУ вблизи ЛБС — в районе тех же Славянска, Краматорска, Херсона. Есть дальние резервы — Львов, Яворов, Киев, Винница и т. д. Уязвимы мосты, ж/д узлы, перевалочные пункты и т. д., все это должно уничтожаться. Аэродромы. Где-то хватит одной крылатой ракеты, где-то — нескольких, где-то подойдут авиабомбы или артиллерийские снаряды, — рассказал он.

В южной части Украины наиболее перспективными целями, по мнению Дандыкина, являются порты Одесса, Очаков, Измаил. Он уточнил, что через них в страну поступает оружие, поставляемое из Румынии и Болгарии. В заключение эксперт предположил, что именно по таким объектам будут наноситься усиленные удары, и отметил, что ВСУ понимают это и пытаются прятать технику под землей или использовать надувные копии бронемашин.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы РФ повысят интенсивность ударов по базам хранения западного оружия и логистическим центрам в рамках спецоперации. Он подчеркнул, что выполнение поставленных задач продолжится до полного достижения целей СВО.