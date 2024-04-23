Шойгу рассказал о новых ударах по базам хранения оружия Запада в рамках СВО Шойгу: ВС повысят интенсивность ударов по местам хранения западного оружия

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России повысят интенсивность ударов по базам хранения западного оружия и логистическим центрам в рамках спецоперации, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По данным МО РФ, он подчеркнул, что выполнение поставленных задач продолжится до полного достижения целей СВО.

Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, — заявил глава Минобороны России на заседании коллегии оборонного ведомства.

Шойгу отметил высокий боевой потенциал ВС РФ, который позволяет оказывать огневое воздействие на украинскую сторону и не давать противнику удерживать линию обороны. Министр подчеркнул, что по всей линии боевого соприкосновения российские военнослужащие владеют инициативой и выдавливают украинские войска с их рубежей.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Риши Сунак провели переговоры на тему наращивания поставок вооружения Украине. По информации канцелярии британского премьера, в телефонном разговоре речь шла о передаче боеприпасов, беспилотников и средств ПВО. России нельзя позволить одержать победу в конфликте с Украиной, пришли к единому мнению Сунак и Макрон.