Великобритания и Франция обсудили наращивание поставок Украине Макрон и Сунак обсудили увеличение поставок боеприпасов и БПЛА для ВСУ

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Президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Риши Сунак провели переговоры на тему наращивания поставок вооружения Украине, пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьера по итогам телефонной беседы лидеров стран. Речь шла о передаче боеприпасов, беспилотников и средств ПВО.

Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, включая увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для ВСУ, — говорится в документе.

России нельзя позволить одержать победу в конфликте с Украиной, пришли к единому мнению Сунак и Макрон. Для этого надо активизировать усилия, передали их слова в британской канцелярии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что передача Киеву крылатых ракет Taurus является суверенным делом Германии. При этом, по его словам, Лондон считает важным добиться мира на Украине силой. Глава Форин-офиса отверг опасения, что передача нового и более мощного вооружения киевским властям приведет к эскалации конфликта.

До этого Макрон обращал внимание, что страны Евросоюза опрометчиво взяли на себя обязательство по поставке Украине миллиона боеприпасов. У Европы изначально не было такого количества снарядов, поэтому передать их Киеву в сжатые сроки представляется невозможным, констатировал он.